15:31  26 мая
В секретариате Кабмина на 10% сократят численность работников
11:31  26 мая
В Киеве следователи ГБР пришли с обысками в Дом профсоюзов
17:38  26 мая
Оккупанты на Донбассе ранили нашего воина: ВСУ открыли ответный огонь
UA | RU
UA | RU
26 мая 2021, 19:01 15

Должность главы Кировоградской ОГА пытались "продать" за 3,5 млн долларов

26 мая 2021, 19:01 15
Читайте також українською мовою
Фото прокуратуры
Читайте також
українською мовою

Правоохранители уличили в злоупотреблении влиянием двух граждан, которые обещали за взятку в $3,5 млн повлиять на высших должностных лиц страны и посодействовать назначению на должность председателя Кировоградской облгосадминистрации

Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, двое граждан за $3,5 млн неправомерной выгоды обещали повлиять на должностных лиц Офиса президента Украины и Кабинета Министров Украины и решить вопрос о назначении потерпевшего на должность главы Кировоградской облгосадминистрации. При этом один из них представился советником президента Украины. На самом деле они не имели никакого отношения к органам государственной власти, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что оба мужчины сейчас задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, в преступную группу, в частности, входил общественный активист, руководитель нескольких благотворительных и антикоррупционных организаций.

По данным правоохранителей, именно он представлялся советником президента Украины, а также заявлял, что согласовывает назначение на руководящие должности с руководством СНБО и Офисом главы государства.

А организовала сделку жительница временно оккупированной территории Луганщины. Женщина по телефону координировала деятельность сообщников.

В спецслужбе уточняют, что задержали злоумышленников в одном из киевских банков после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ Главного управления Нацполиции Украины в Кировоградской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Как сообщалось сегодня, Кабмин согласовал назначение председателя Кировоградской ОГА. В среду, 26 мая, во время заседания Кабинет министров согласовал назначение на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации Марии Черной.

Офис генпрокурора СБУ мошенники ОГА Кировоградская область

В Черкассах военнослужащий Нацгвардии торговал огнестрельным оружием
26 мая 2021, 18:34
В Виннице СБУ разоблачила масштабную схему вывода в тень 20 млн грн ежегодно
26 мая 2021, 16:33
В офисе Генпрокурора будет создана платформа сотрудничества по расследованию преступлений против журналистов
25 мая 2021, 18:07
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua