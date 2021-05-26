Должность главы Кировоградской ОГА пытались "продать" за 3,5 млн долларов

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Правоохранители уличили в злоупотреблении влиянием двух граждан, которые обещали за взятку в $3,5 млн повлиять на высших должностных лиц страны и посодействовать назначению на должность председателя Кировоградской облгосадминистрации

Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, двое граждан за $3,5 млн неправомерной выгоды обещали повлиять на должностных лиц Офиса президента Украины и Кабинета Министров Украины и решить вопрос о назначении потерпевшего на должность главы Кировоградской облгосадминистрации. При этом один из них представился советником президента Украины. На самом деле они не имели никакого отношения к органам государственной власти, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что оба мужчины сейчас задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, в преступную группу, в частности, входил общественный активист, руководитель нескольких благотворительных и антикоррупционных организаций.

По данным правоохранителей, именно он представлялся советником президента Украины, а также заявлял, что согласовывает назначение на руководящие должности с руководством СНБО и Офисом главы государства.

А организовала сделку жительница временно оккупированной территории Луганщины. Женщина по телефону координировала деятельность сообщников.

В спецслужбе уточняют, что задержали злоумышленников в одном из киевских банков после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ Главного управления Нацполиции Украины в Кировоградской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Как сообщалось сегодня, Кабмин согласовал назначение председателя Кировоградской ОГА. В среду, 26 мая, во время заседания Кабинет министров согласовал назначение на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации Марии Черной.