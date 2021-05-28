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В Одессе проводят обыски в учебных центрах для моряков - СМИ
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28 мая 2021, 19:25 175

В Одессе проводят обыски в учебных центрах для моряков - СМИ

28 мая 2021, 19:25 175
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Фото: dumskaya.net
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Работники полиции Одессы проводят обыски в нескольких коммерческих учебных центрах для моряков

Об этом сообщает местное издание "Думская", передает RegioNews.

По информации журналистов, правоохранители обыскивают Черноморский тренажерный центр по адресу ул. Базарная, 3а, офисы морских агентств на Большой Арнаутской, 2 и 61, а также помещения компании "Marine Иnspector" на площади 10 Апреля.

Они предполагают, что возможно, следственные действия продолжаются и по другим адресам.

По нашим данным, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту вымогательства денег у моряков за сертификаты и успешную сдачу квалификационного экзамена", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обыскивают инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков

обыски Одесса уголовное дело коррупция моряки

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