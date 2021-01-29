Чиновника Житомирской ОГА, которого поймали на взятке, отстранили от должности

Николая Суслика отстранили на период проведения следственных действий

Николая Суслика отстранили на период проведения следственных действий

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Директора департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, которого ранее задержали за вымогательство "отката", отстранили на время проведения следствия от должности на 2 месяца.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря главы Житомирской ОГА Юрия Мельника, передает RegioNews.

На основании полученного постановления Подольского районного суда города Киева директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик отстранен от должности на период проведения следственных действий на срок 2 месяца - до 22 марта 2021 года", - рассказал Юрий Мельник.

По его словам, исполнение обязанностей директора департамента временно возложено на заместителя начальника отдела медицины катастроф и организации медицинской помощи населению Юрия Павлюка.

Мельник отметил, что соответствующие распоряжения будут опубликованы на сайте Житомирской ОГА.

Напомним, 21 января начальника Департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика задержали во время получения взятки. Он требовал "откат" за выделение средств больнице на кислород для больных COVID-19.

26 января задержанного на взятке чиновника Житомирской ОГА отпустили под залог.