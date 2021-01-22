Чиновник Житомирской ОГА требовал откат за выделение средств больнице на кислород

Размер неправомерной выгоды чиновник определил в 10% от суммы выделенной субвенции, то есть 123 тысячи грн

Размер неправомерной выгоды чиновник определил в 10% от суммы выделенной субвенции, то есть 123 тысячи грн

Фото: Киевская городская прокуратура

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет RegioNews.

По данным следствия, чиновник требовал "откат" от генерального директора одной из житомирских больниц коммунальной формы собственности при выделении медицинскому учреждению субвенции в размере более 1,2 млн грн для закупки кислородного оборудования.

Размер неправомерной выгоды чиновник определил в 10% от суммы выделенной субвенции, то есть 123 тысячи грн.

Выделение средств на обеспечение подачей кислорода коечного фонда "ковидных" больниц, предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины №1099 от 11.11.2020 "О выделении средств для обеспечения осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

В ходе контроля за совершением преступления указанный чиновник получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 51 тысячи гривен. 21 января после получения второй части неправомерной выгоды в размере 72 тыс. грн его задержали в здании областного департамента.

В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве на взятке в 3 тыс. долл. задержали двух чиновников Минюста.