На Киевщине из судебного зала сбежал преступник, полицейские проводят спецоперацию
В Киевской области полиция разыскивает преступника, сбежавшего из зала суда
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".
Как сообщили изданию в полиции, в настоящее время проводится полицейская спецоперация. В Буче вооруженные правоохранители проверяют каждую машину, которая выезжает из города.
"По области введена полицейская спецоперация по розыску и задержанию злоумышленника. Он обманывал женщин. Договаривался с ними, приходил на свидание, а потом грабил. Сегодня над ним должен был состояться суд, а ему удалось сбежать из судебного зала", – отметили правоохранители.
Как мужчине удалось сбежать из зала суда – устанавливают сотрудники полиции.
Напомним, на днях на Киевщине пьяный мужчина на угнанной машине попал в ДТП.
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