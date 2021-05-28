На Киевщине из судебного зала сбежал преступник, полицейские проводят спецоперацию

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".

Как сообщили изданию в полиции, в настоящее время проводится полицейская спецоперация. В Буче вооруженные правоохранители проверяют каждую машину, которая выезжает из города.

"По области введена полицейская спецоперация по розыску и задержанию злоумышленника. Он обманывал женщин. Договаривался с ними, приходил на свидание, а потом грабил. Сегодня над ним должен был состояться суд, а ему удалось сбежать из судебного зала", – отметили правоохранители.

Как мужчине удалось сбежать из зала суда – устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, на днях на Киевщине пьяный мужчина на угнанной машине попал в ДТП.