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28 мая 2021, 18:56 113

В Киеве спецназ задержал мужчину, который стрелял из окна по пешеходам

28 мая 2021, 18:56 113
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Фото: Нацполиция
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В Голосеевском районе Киева мужчина стрелял в прохожих из окна своей квартиры, для его задержания задействовали спецназовцев

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает RegioNews.

По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, мужчина, вероятно, был пьян, он закрылся в квартире и начал стрелять из окна. Выстрелы услышали соседи и вызвали полицию.

На спецлинию 102 столичной полиции позвонил мужчина и сообщил, что из квартиры на улице Васильковской слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, спецназовцы и врачи", - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что владелец квартиры забаррикадировался мебелью внутри и угрожал совершить самоубийство. Полицейские вели с ним переговоры и смогли задержать.

Жителя Голосеевского района, 1991 года рождения, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места происшествия изъяли предметы, похожие на пистолет и гильзы, которые направили на экспертизу", - добавили в полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство", задержанному готовят сообщение о подозрении. Ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Печерске 21-летний парень стрелял по воинской части.

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