Задержанного на взятке чиновника Житомирской ОГА отпустили под залог

Николая Суслика задержали во время получения взятки в размере 123 тысячи грн

Николая Суслика задержали во время получения взятки в размере 123 тысячи грн

Фото: Facebook

Директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, который требовал "откат" за выделение средств больнице на кислород для больных COVID-19, заплатил залог в размере 125 тысяч гривен и вышел из следственного изолятора.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры города Киева Надежду Максимец, передает RegioNews.

Прокуратура обратилась в суд с двумя ходатайствами, первое касалось избрания меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом. Суд это ходатайство удовлетворил и выбрал соответствующую меру пресечения с альтернативой внесения залога в сумме 125 тысяч гривен. На сегодня, как нам стало известно, указанный залог внесен", - рассказала Максимец.

Кроме того, в суд было внесено ходатайство об отстранении его от должности. Это ходатайство судом также было удовлетворено.

По словам пресс-секретаря прокуратуры, залог за чиновника внесли 22 января, из следственного изолятора Николай Суслик вышел 25 января. Контроль за соблюдением ограничений, возложенных на него, осуществляет полиция.

Напомним, 21 января начальника Департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика задержали во время получения взятки.