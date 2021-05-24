Суд во второй раз признал недействительным избрание Вирастюка нардепом

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Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая 2021 года, которым была признана победа на промежуточных выборах в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка

Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА", передает RegioNews.

Соответствующее решение принято в воскресенье, 23 мая. Известно, что иск с требованием отменить решение ЦИК подал кандидат в нардепы по 87 округу Александр Шевченко.

Указанным постановлением Суд отменил пункты 1 и 2 Постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

По информации "ОПОРЫ", суд обязал ЦИК установить результаты выборов в округе №87 с учетом выводов, которые были предоставлены Верховным Судом.

Свое постановление Верховный Суд принял в качестве суда первой инстанции. Если ЦИК или Василий Вирастюк подадут апелляцию, дело будет пересматривать Большая Палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции, и ее решение будет окончательным.

Напомним 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее по выборам на 87 округе Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом.

19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом.

Сразу же стало известно, что признание Вирастюка нардепом снова будут обжаловать в суде. Кандидат в народные депутаты по округу № 87 Александр Шевченко планирует обжаловать в суде решение ЦИК о признании победителем промежуточных выборов в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка.

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