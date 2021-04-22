ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом

Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций

Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия на заседании 22 апреля официально объявила об избрании Василия Вирастюка народным депутатом на промежуточных выборах в Верховную Раду в округе №87 на территории Ивано-Франковской области.

Об этом в Facebook сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов в округе №87 и признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что согласно протоколу окружной избирательной комиссии (ОИК), он набрал 15 536 голосов избирателей.

Александр Шевченко от партии "За Будущее" получил 15 114 голосов. Протокол подписали 16 членов ЦИК, двое из них добавили особое мнение.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии с пометкой "Уточненный” об итогах голосования в ОВО №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что на довыборах в Верховную Раду Украины, которые состоялись на 87 округе в Ивано-Франковской области окружная комиссия составила уточненный протокол об итогах голосования. Разрыв между кандидатами Василием Вирастюком и Александром Шевченко уменьшился до 422 голосов.

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