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Выборы на 87 округе: Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК
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22 апреля 2021, 10:19 92

Выборы на 87 округе: Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК

22 апреля 2021, 10:19 92
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Фото: из открытых источников
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Верховный Суд удовлетворил апелляцию ЦИК и подтвердил правомерность ее позиции относительно процесса установления результатов выборов в округе № 87.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Для признания бездействия противоправным недостаточно одного лишь факта ненадлежащего и/или несвоевременного выполнения обязательных действий. Важны также конкретные причины, условия и обстоятельства, из-за которых действия фактически не были выполнены или были выполнены с нарушением сроков", - говорится в решении ВС.

Обосновывая свою позицию, ЦИК предоставило суду копии решений Ивано-Франковского окружного административного суда, из которых следует, что в период с 12 апреля и до времени обращения истцом, 15 апреля, продолжались судебные процессы. Эти процессы оказали влияние на установление итогов и результатов выборов в 87-м округе и, соответственно, Верховный Суд отметил, что результат рассмотрения этих дел имел непосредственное влияние на установления окружной комиссией итогов голосования в округе.

Поэтому в своем решении Верховный Суд указал, что приведенные обстоятельства, которые ЦИК должна была учесть, не позволяли ей выполнить обязанность по установлению результатов выборов в определенный законом срок.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия будет обжаловать решение суда о не установлении результатов выборов на 87 одномандатном избирательном округе в Ивано-Франковской области.

Напомним, что кандидат в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду на округе 87 Василий Вирастюк считает, что Центральная избирательная комиссия нарушила требования закона из-за того, что не признала его победителем до 12 апреля.

суд выборы ЦИК решение Ивано-Франковская область

 
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