В Раде еще не знают, какие вопросы можно вынести на референдум
По состоянию на сегодня нет правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы в ближайшее время вынести на всеукраинский референдум
Об этом в эфире "Радио НВ" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает RegioNews.
Подходить к этим вопросам нужно взвешенно: не выносить что угодно, лишь бы вынести. Правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы завтра вынести на референдум, сегодня я не вижу", - сказал он.
Спикер напомнил, что соответствующий законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" Верховная Рада поддержала 26 января.
Напомним, ранее сообщалось, что ситуация на Донбассе может стать одним из самых главных вопросов, которые могут вынести на общегосударственный референдум.
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