В Раде еще не знают, какие вопросы можно вынести на референдум

Фото: из открытых источников

По состоянию на сегодня нет правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы в ближайшее время вынести на всеукраинский референдум

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

Подходить к этим вопросам нужно взвешенно: не выносить что угодно, лишь бы вынести. Правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы завтра вынести на референдум, сегодня я не вижу", - сказал он.

Спикер напомнил, что соответствующий законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" Верховная Рада поддержала 26 января.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация на Донбассе может стать одним из самых главных вопросов, которые могут вынести на общегосударственный референдум.