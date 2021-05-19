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19 мая 2021, 19:20 12

ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом

19 мая 2021, 19:20 12
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Фото из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) составила новый протокол выборов народного депутата на 87 округе в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующее решение заседания ЦИК.

Согласно установленным результатам, победителем остается кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного суда, комиссия признала голосование на шести участках недействительным и установила результаты без их учета, - говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

На заседании ЦИК составила новый протокол по результатам выборов. После признания недействительным голосования на шести участках голоса за кандидатов несколько изменились:

  • Василий Вирастюк - 14 811
  • Александр Шевченко-13 942
  • Руслан Кошулинский - 13 463

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, народным депутатом избран Василий Вирастюк, - добавили на заседании ЦИК.

Как сообщалось сегодня относительно довыборов в округе №87, ЦИК признала недействительными результаты шести участков.

Напомним 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее по выборам на 87 округе Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

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