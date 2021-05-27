Дело довыборов на Франковщине: Верховный Суд взял перерыв до 5 июня

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Большая Палата Верховного Суда объявила перерыв до 5 июня в рассмотрении жалобы кандидата по округу № 87 Василия Вирастюка, партии "Слуга народа" и ЦИК на решение Верховного Суда

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Они оспаривают решение об отмене протокола ЦИК от 19 мая 2021 года.

Сегодня Большая Палата ВСУ должна была вынести решение, поскольку 26 мая на заседании стороны судебного процесса слушали в течение почти двух часов. Однако, после пяти часов обсуждения, вернувшись из совещательной комнаты, судьи не смогли прийти к единодушному решению из-за их четного количества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно поэтому в рассмотрении дела был объявлен перерыв до 5 июня.

Напомним 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК касательно выборов на 87 округе. Тогда Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом.

24 мая Верховный Суд во второй раз признал недействительным избрание Вирастюка нардепом.

25 мая ЦИК обжаловала решение Верховного Суда по поводу победы Вирастюка на выборах.