В городе Селидово Донецкой области депутаты отправили в отставку мэра
В городе Селидово, что в Донецкой области, местные депутаты отправили в отставку мэра города Виталия Нешина
Об этом сообщает местная телекомпания "Орбита", передает RegioNews.
Известно, что они провели тайное голосование в городском совете.
Селидовские депутаты накануне выразили недоверие городскому голове и вынесли на повестку дня очередной сессии вопрос о досрочном прекращении полномочий Виталия Нешина. Голосовали тайно", - говорится в материале.
Также сообщается, что Виталий Нешин с таким решением депутатов не согласен, он готовит документы для иска и будет обжаловать решение в судебном порядке.
Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Славянске.
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