В городе Селидово Донецкой области депутаты отправили в отставку мэра

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В городе Селидово, что в Донецкой области, местные депутаты отправили в отставку мэра города Виталия Нешина

Об этом сообщает местная телекомпания "Орбита", передает RegioNews.

Известно, что они провели тайное голосование в городском совете.

Селидовские депутаты накануне выразили недоверие городскому голове и вынесли на повестку дня очередной сессии вопрос о досрочном прекращении полномочий Виталия Нешина. Голосовали тайно", - говорится в материале.

Также сообщается, что Виталий Нешин с таким решением депутатов не согласен, он готовит документы для иска и будет обжаловать решение в судебном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Славянске.