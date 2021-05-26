10:30  26 мая
Украина получила партию вакцины Pfizer, которую купили за средства бюджета
11:31  26 мая
В Киеве следователи ГБР пришли с обысками в Дом профсоюзов
13:40  26 мая
Схема на 35 млн: в городском совете Черкасс проводят обыски
UA | RU
UA | RU
26 мая 2021, 14:27 85

В городе Селидово Донецкой области депутаты отправили в отставку мэра

26 мая 2021, 14:27 85
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе Селидово, что в Донецкой области, местные депутаты отправили в отставку мэра города Виталия Нешина

Об этом сообщает местная телекомпания "Орбита", передает RegioNews.

Известно, что они провели тайное голосование в городском совете.

Селидовские депутаты накануне выразили недоверие городскому голове и вынесли на повестку дня очередной сессии вопрос о досрочном прекращении полномочий Виталия Нешина. Голосовали тайно", - говорится в материале.

Также сообщается, что Виталий Нешин с таким решением депутатов не согласен, он готовит документы для иска и будет обжаловать решение в судебном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Славянске.

увольнение мэр отставка голосование Донецкая область депутаты

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Славянске
26 мая 2021, 13:16
КИУ назвал депутатов-рекордсменов по количеству поданных законопроектов
26 мая 2021, 13:06
Конституционный суд закрыл дело "карантина выходного дня"
25 мая 2021, 17:30
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua