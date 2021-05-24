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24 мая 2021, 13:59 6

В ВСУ подтвердили, что отменили решение ЦИК об избрании Вирастюка нардепом

24 мая 2021, 13:59 6
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Фото из открытых источников
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В Кассационном административном суде в составе Верховного Суда подтвердили, что по иску кандидата Александра Шевченко к Центральной избирательной комиссии отменили протокол ЦИК от 19 мая о признании Василия Вирастюка избранным народным депутатом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что соответствующее решение коллегия судей под председательством Елены Губской приняла 23 мая.

"Верховный Суд принял решение, которым признал противоправным действия ЦИК по установлению результатов выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №87, а также признал противоправным и отменил протокол результатов выборов от 19 мая 2021 года с пометкой "уточненный”, - сказали в суде.

Кроме того, суд обязал полицию предпринять действия по установлению результатов выборов народного депутата. Это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

Напомним 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК касательно выборов на 87 округе. Тогда Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом.

Сразу же стало известно, что признание Вирастюка нардепом снова будут обжаловать в суде.

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выборы Украина Слуга народа ЦИК Василий Вирастюк

 
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