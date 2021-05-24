В ЦИК планируют обжаловать новое решение суда о непризнании Вирастюка нардепом

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В Центральной избирательной комиссии прокомментировали решение Верховного суда об отмене протокола от 19 мая, которым была признана победа на промежуточных выборах в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Радио Свобода".

Получили сегодня решение об отмене постановления ЦИК от 19 мая. Изучаем сейчас это постановление, и будем решать о возможности обжалования его в апелляционном порядке", - заявили в ЦИК.

В случае, если ЦИК или команда Василия Вирастюка будут подавать апелляцию - дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда, а ее решение будет окончательным.

Напомним, 23 мая Верховный Суд второй раз признал недействительным избрание Вирастюка нардепом.

Ранее сообщалось, что 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее по выборам на 87 округе Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом.

19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом.

Сразу же стало известно, что признание Вирастюка нардепом снова будут обжаловать в суде. Кандидат в народные депутаты по округу № 87 Александр Шевченко планирует обжаловать в суде решение ЦИК о признании победителем промежуточных выборов в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка.

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