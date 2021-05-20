Зеленский уверен, что на довыборах в Раду победил Вирастюк

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что промежуточные выборы в Раду в округе №87 Ивано-Франковской области прошли в соответствии с законом

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает RegioNews.

Я уверен, что Центральная избирательная комиссия действовала согласно украинскому законодательству. Я уверен, что Василий Вирастюк победил в этом регионе", - сказал Зеленский.

Он обвинил других кандидатов в создании "антимайдана" во время подсчета голосов, и объяснил, почему помещение ОИК взяли тогла в кольцо работники СБУ.

Я хочу напомнить вам, почему там были правоохранители: потому что приехали с господином Шевченко (кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко - ред.) на участок 200 человек с оружием, в спортивных костюмах... Это граждане Украины, но это не общество. Общество выбрало Вирастюка, а работать участку не давали именно эти молодчики", - сказал глава государства.

Напомним, ОПОРА считает, что на округе № 87 следует провести повторные выборы. Ситуация с установлением результатов выборов в округе № 87 в Ивано-Франковской области должна быть решена путем повторных выборов, говорится в заявлении Гражданской сети "Опора".

Ранее, 19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом.

Сразу же стало известно, что признание Вирастюка нардепом снова будут обжаловать в суде. Кандидат в народные депутаты по округу № 87 Александр Шевченко планирует обжаловать в суде решение ЦИК о признании победителем промежуточных выборов в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка.