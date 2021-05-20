12:19  20 мая
В Украине уже сделали первый миллион прививок от COVID-19
11:59  20 мая
Кубракова назначили министром инфраструктуры
08:11  20 мая
На Донбассе боевики били из гранатометов вблизи Авдеевки и Талаковки
UA | RU
UA | RU
20 мая 2021, 15:40 17

Зеленский уверен, что на довыборах в Раду победил Вирастюк

20 мая 2021, 15:40 17
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что промежуточные выборы в Раду в округе №87 Ивано-Франковской области прошли в соответствии с законом

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает RegioNews.

Я уверен, что Центральная избирательная комиссия действовала согласно украинскому законодательству. Я уверен, что Василий Вирастюк победил в этом регионе", - сказал Зеленский.

Он обвинил других кандидатов в создании "антимайдана" во время подсчета голосов, и объяснил, почему помещение ОИК взяли тогла в кольцо работники СБУ.

Я хочу напомнить вам, почему там были правоохранители: потому что приехали с господином Шевченко (кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко - ред.) на участок 200 человек с оружием, в спортивных костюмах... Это граждане Украины, но это не общество. Общество выбрало Вирастюка, а работать участку не давали именно эти молодчики", - сказал глава государства.

Напомним, ОПОРА считает, что на округе № 87 следует провести повторные выборы. Ситуация с установлением результатов выборов в округе № 87 в Ивано-Франковской области должна быть решена путем повторных выборов, говорится в заявлении Гражданской сети "Опора".

Ранее, 19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом.

Сразу же стало известно, что признание Вирастюка нардепом снова будут обжаловать в суде. Кандидат в народные депутаты по округу № 87 Александр Шевченко планирует обжаловать в суде решение ЦИК о признании победителем промежуточных выборов в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка.

Ивано-Франковская область Владимир Зеленский выборы Василий Вирастюк голосование заявление

Зеленский назвал условие отставки Авакова
20 мая 2021, 14:32
Президент о Кличко: "он неправильно публично себя ведет"
20 мая 2021, 14:29
Арахамия считает идею перевыборов на округе №87 "неверным решением"
20 мая 2021, 14:14
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Все публикации »
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram