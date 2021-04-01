Вооруженные спецназовцы ворвались в помещение избирательной комиссии на Прикарпатье

Об этом сообщает местное издание Курс, передает RegioNews.

Около сотни вооруженных автоматами, в полной боевой экипировке спецназовцев прибыли в Надворную примерно в 6 утра. Бойцы взяли под контроль помещение ОИК, вывели почти всех присутствующих, кроме представителей УИК, которые уже четвертые сутки не могут сдать протоколы с избирательных участков", - говорится в сообщении.