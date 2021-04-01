Вооруженные спецназовцы ворвались в помещение избирательной комиссии на Прикарпатье
В Надворную Ивано-Франковской области, где продолжается подсчет голосов на промежуточных выборах в Раду, прибыли несколько десятков спецназовцев и заблокировали помещение окружной избирательной комиссии № 87.
Об этом сообщает местное издание Курс, передает RegioNews.
Около сотни вооруженных автоматами, в полной боевой экипировке спецназовцев прибыли в Надворную примерно в 6 утра. Бойцы взяли под контроль помещение ОИК, вывели почти всех присутствующих, кроме представителей УИК, которые уже четвертые сутки не могут сдать протоколы с избирательных участков", - говорится в сообщении.
Около десятка микроавтобусов со включенными спецсигналами приехали в Надворную в сопровождении автомобилей полиции.
Отмечается, что квартал оцеплен по периметру.
Напомним, ЦИК снова сменила председателя избирательной комиссии на округе №87 - уже второй раз за два дня.
31 марта ОИК возобновила работу и сразу же взяла "тайм-аут".