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21 мая 2021, 09:44 62

Нардеп Тищенко получил выговор за вечеринку в карантин

21 мая 2021, 09:44 62
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Фото: из открытых источников
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Народному депутату от партии "Слуга народа" Николаю Тищенко был объявлен выговор за вечеринку во время локдауна, которую он устроил ко дню рождения своей жены

Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал глава фракции "слуг" Давид Арахамия.

Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор", - отметил он.

Кроме того, отмечается, что данную информацию подтвердили нардепы от монобольшинства Александр Качура и Евгения Кравчук.

Также сообщается, что несмотря на выговор, Тищенко сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем главы фракции в парламенте.

Напомним, нардеп Тищенко в локдаун устроил пышное празднование в честь своей жены. Гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.

Впоследствии у "Слуги народа" обещали, что подумают над санкциями до нардепа Тищенко за вечеринку в разгар локдауну. Нужно сначала разобраться в ситуации, считают в партии.

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