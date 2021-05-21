Нардеп Тищенко получил выговор за вечеринку в карантин
Народному депутату от партии "Слуга народа" Николаю Тищенко был объявлен выговор за вечеринку во время локдауна, которую он устроил ко дню рождения своей жены
Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал глава фракции "слуг" Давид Арахамия.
Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор", - отметил он.
Кроме того, отмечается, что данную информацию подтвердили нардепы от монобольшинства Александр Качура и Евгения Кравчук.
Также сообщается, что несмотря на выговор, Тищенко сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем главы фракции в парламенте.
Напомним, нардеп Тищенко в локдаун устроил пышное празднование в честь своей жены. Гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.
Впоследствии у "Слуги народа" обещали, что подумают над санкциями до нардепа Тищенко за вечеринку в разгар локдауну. Нужно сначала разобраться в ситуации, считают в партии.