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31 марта 2021, 12:51 56

В ОИК №87 на Ивано-Франковщине блокируется подсчет голосов

31 марта 2021, 12:51 56
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Под зданием ОИК толпа, внутри – неизвестные
Под зданием ОИК толпа, внутри – неизвестные
Фото ПИК
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Как утверждают в «слуг народа», внутри окружной избирательной комиссии №87 – посторонние, которые оказывают давление на комиссию.

Об этом сказал нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук в комментарии PavlovskyNews, передает RegioNews.

Юрий Камельчук заявил, что нардепы от политсилы, которые прибыли для исследования ситуации с этой ОИК, прежде всего должны выяснить, куда пропал председатель ОИК и ее члены, а далее – есть ли внутри ОИК посторонние, которые могут оказывать давление на работу комиссии.

Говорят, там люди неизвестного происхождения, на вид тітушки, еще и вооруженные, - уточнил Камельчук.

Под помещением участке уже собралась толпа, а внутри один из лидеров предвыборной гонки Александр Шевченко обвиняет членов ОИК в поддержке провластного кандидата Василия Вирастюка и отстранение их от работы, что привело к блокированию комиссии. Люди не могут сейчас сдать протоколы и жалуются на то, что устали ждать начала работы ОИК.

Как сообщалось, на Прикарпатье исчез председатель комиссии, "слуги" отправились в регион следить за ситуацией. Комиссия посчитала только 67% голосов избирателей.

Кошулинский заявляет о массовых нарушения на округе №87 и требует перевыборов. Кандидат говорит о подкупе избирателей, нарушениях на участках и сейчас в ОИК.

выборы Слуга народа Василий Вирастюк округ№87 ОИК Александр Шевченко

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