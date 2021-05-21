Растаможить авто можно будет через "Дию", - премьер

Фото Telegram Дениса Шмыгаля

Власти планируют в ближайшее время упростить процедуру таможенного оформления транспортных средств, предоставив возможность растаможивать через портал и приложение “Дия“

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram-канале, передает RegioNews.

Решение было принято на совещании с "Офисом простых решений и результатов", Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов.

Проект, который должен облегчить процедуру растаможки автомобилей, получил мою полную поддержку. Согласно предложениям, растаможить авто можно будет просто с помощью смартфона — через портал и приложение "Дия", - отметил Премьер.

По его убеждению, устранение бюрократических препон, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции станут толчком к реформе таможни.

В то же время, подчеркнул Шмигаль, растаможка должна быть справедливой для каждого.

Поручил Министерству финансов и Минцифры проработать и подать окончательные предложения к указанному проекту, - написал глава правительства.

Как сообщалось, на портале "Дия" запустят возможность переоформления справки переселенца. В течение года на портале "Дия" запустят возможность переоформления справки переселенца для временно перемещенных лиц с оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что зарегистрировать ФОП онлайн можно будет на постоянной основе. Эту услугу можно будет получить через портал электронных услуг "Портал Дия".