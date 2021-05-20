Кличко рассказал о причинах обострения отношений с Офисом президента

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Как передает RegioNews, об этом Кличко рассказал в интервью "Украинской правде".

Я убежден в том, что это политические вещи. Я считаю, здесь нет ничего персонального, исключительно политика. Есть такая пословица, еще когда Наполеон говорил: "Кто контролирует Париж, тот контролирует Францию", - отметил мэр.

По словам Кличко, это все вопросы контроля и вопросы управления городом: "Каждая из политических партий пытается это делать. Местные выборы уже прошли, и правящая партия получила в Киеве не первую и не вторую, и не третью позицию".

Кроме того, еще одной из причин напряжения в отношениях с Банковой Кличко видит в том, что он не является представителем "этой власти".

Также городской глава уверен в том, что руководство Офиса президента раздражает "многие вещи". В частности Кличко привел ситуацию с вакцинами,"когда город сказал, что готов помочь правительству в закупке вакцин". По словам мэра Киева, это восприняли "как превышение полномочий Кличко".

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

Как сообщалось, в ГФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.