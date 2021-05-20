12:19  20 мая
В Украине уже сделали первый миллион прививок от COVID-19
10:32  20 мая
В Одессе стреляли в кабинет главы райсуда
08:11  20 мая
На Донбассе боевики били из гранатометов вблизи Авдеевки и Талаковки
UA | RU
UA | RU
20 мая 2021, 09:18 19

Кличко рассказал о причинах обострения отношений с Офисом президента

20 мая 2021, 09:18 19
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Причиной обострения отношений с Офисом президента мэр Киева Виталий Кличко называет политическую составляющую и вопросы контроля

Как передает RegioNews, об этом Кличко рассказал в интервью "Украинской правде".

Я убежден в том, что это политические вещи. Я считаю, здесь нет ничего персонального, исключительно политика. Есть такая пословица, еще когда Наполеон говорил: "Кто контролирует Париж, тот контролирует Францию", - отметил мэр.

По словам Кличко, это все вопросы контроля и вопросы управления городом: "Каждая из политических партий пытается это делать. Местные выборы уже прошли, и правящая партия получила в Киеве не первую и не вторую, и не третью позицию".

Кроме того, еще одной из причин напряжения в отношениях с Банковой Кличко видит в том, что он не является представителем "этой власти".

Также городской глава уверен в том, что руководство Офиса президента раздражает "многие вещи". В частности Кличко привел ситуацию с вакцинами,"когда город сказал, что готов помочь правительству в закупке вакцин". По словам мэра Киева, это восприняли "как превышение полномочий Кличко".

Напомним, на днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

Как сообщалось, в ГФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.

выборы обыски Киев Офис президента Виталий Кличко

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram