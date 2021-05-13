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13 мая 2021, 14:34 225

Суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов

13 мая 2021, 14:34 225
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Он прибыл на судебное заседание по избранию меры пресечения
Он прибыл на судебное заседание по избранию меры пресечения
Фото: из открытых источников
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Судья Печерского районного суда города Киева Вячеслав Пидпалый отклонил ходатайство адвокатов обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука о взятии его на поруки народных депутатов от ОПЗЖ.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания суда, передает RegioNews.

Сегодня, 13 мая проходит заседание по избранию меры пресечения для нардепа.

40 депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" просили отдать им на поруки Виктора Медведчука.

Перед началом заседания он заявил журналистам, что прокуратура просит для него арест с правом внесения залога в размере 300 млн гривен.

Медведчук пожаловался, что не имеет возможности заплатить эти деньги, поскольку ранее СНБО наложил на него санкции и заблокировал все счета нардепа и его семьи.

Как сообщает издание "Страна.UA", под здание суда пришли активисты "Национального корпуса", также под судом очень много бойцов Нацгвардии.

Националистов и депутатов от ОПЗЖ, которые также присутствуют под судом, разделяет граница из силовиков.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

суд ОПЗЖ заседание Виктор Медведчук государственная измена

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