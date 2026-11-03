На Волыни мужчина украл электросамокат ради алкоголя
В Ковеле судили мужчину, укравшего электросамокат. Оказалось, что транспорт он хотел обменять на алкоголь
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews .
Инцидент произошел в мае этого года. Муж увидел электросамокат недалеко от своего дома. Он воспользовался тем, что рядом никого не было, и украл транспортное средство.
На суде мужчина признал вину. По его словам, он хотел либо выбросить этот самокат, либо обменять его на алкоголь.
Суд назначил наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы.
Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.
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