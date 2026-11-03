Трое 16-летних девушек погибли в ДТП в Бродах: дело пьяного водителя передали в суд

Фото: Львовская областная прокуратура

На Львовщине будут судить 24-летнего водителя Mercedes-Benz E 300, который в конце июля в Бродах привел к смертельному ДТП. В результате аварии погибли три 16-летних девушек, еще двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным экспертизы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а скорость автомобиля перед аварией достигала 146 км/ч.

Прокуратуры направили обвинительный акт в суд.

По данным следствия, мужчина управлял Mercedes-Benz E 300, в салоне которого находились пять пассажиров. На закругленном участке дороги автомобиль на скорости съехал на обочину, столкнулся с деревьями и бетонной электроопорой, после чего опрокинулся.

Трое 16-летних девушек погибли на месте. Еще двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы. В частности, 16-летняя девушка получила тяжелые телесные повреждения – черепно-мозговую травму и повреждение внутренних органов. У 17-летнего парня диагностировали легкие телесные повреждения.

После аварии водитель покинул место ДТП. Правоохранители установили его местонахождение и задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По результатам экспертизы содержание алкоголя в организме мужчины почти вдвое превышало допустимую норму.

Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшему и гибель нескольких человек. Действия квалифицировали по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины мужчине грозит уголовная ответственность по инкриминируемой статье.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.