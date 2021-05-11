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11 мая 2021, 16:48 68

СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ

11 мая 2021, 16:48 68
Читайте також українською мовою
Правоохранители обыскивают кабинеты Виктора Медведчука
Правоохранители обыскивают кабинеты Виктора Медведчука
Фото: из открытых источников
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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киеве по улице Большая Васильковская.

Об этом сообщает издание "Страна.UA" со ссылкой на нардепа от ОПЗЖ Илью Киву, передает RegioNews.

Только что приехали с обыском по месту рабочего кабинета Медведчука", - заявил Кива.

Как сообщает "Украинская правда", следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Виктора Медведчука, а также в еще двух жилых домах нардепа в Киеве.

В то же время, как заявили в Офисе Генерального прокурора, сегодня, 11 мая в 18:00 состоится брифинг Генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова по поводу уведомления о подозрении народным депутатам Украины.

Напомним, СБУ проводит обыски в доме Медведчука, правоохранители деталей обыска пока не предоставили.

Также сообщалось, что Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

ОПЗЖ

 
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