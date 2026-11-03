Россияне ударили по жилой застройке Ясногорки: пятеро раненых, одна погибшая

Фото: Донецкая областная прокуратура

3 ноября в 11:33 российские войска нанесли авиаудара по поселку Ясногорка Краматорской общины Донецкой области. Оккупанты сбросили четыре авиабомба ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК)

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews .

Боеприпасы попали в частный сектор. В результате атаки погибла женщина. Ранения получили пять человек: 64-летние супруги, их сыновья в возрасте 29 и 40 лет, а также соседка.

У пострадавших были диагностированы обломочные ранения, минно-взрывные травмы и контузии.

В результате обстрела повреждены 16 частных домовладений.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Ровенской области в результате ночной российской атаки повреждена подстанция НЭК "Укрэнерго" .