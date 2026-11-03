Смертельное ДТП в Ровенской области: 17-летнему водителю грозит до 7 лет заключения

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В Ровенской области 17-летнему жителю села Красноселье сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели человека. Суд избрал подростку меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 суток

Об этом сообщили в полиции, передает RegioNews .

Следователь следственного управления по согласованию с прокуратурой сообщил несовершеннолетнему о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Ровенской области водитель Audi вызвал ДТП с участием шести авто и скрылся. Однако полицейские разыскали его по месту жительства. На водителя составили три административных материала.