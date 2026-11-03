В Киевской области разоблачили схему с "билетами за границу" для мужчин

Фото: Нацполиция

В Киевской области разоблачили 20-летнего парня, который организовал схему. Он зарабатывал на выезде мужчин за границу

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews .

Правоохранители разоблачили 20-летнего парня. Он договорился с сообщником, чтобы переправить клиента за границу. За свою "помощь" злоумышленник хотел получить 7,5 тысяч долларов. Его задержали после получения аванса.

Теперь парню грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, военный комиссар одного из районов в Закарпатье заставлял солдат строить ему имение . Правоохранители объявили ему о подозрении.