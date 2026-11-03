На Днепропетровщине будут судить мужчину, который во время ссоры убил сожительницу

Фото: полиция Днепропетровской области

В Вольногорске на Днепропетровщине будут судить 34-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном убийстве 33-летней сожительницы. По данным следствия, во время ссоры из-за ревности он сначала избил женщину, а затем нанес ей многочисленные ножевые ранения

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло вечером 1 августа по месту жительства женщины.

По данным следствия, по ее возвращении домой между сожителями возник конфликт на почве ревности. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину кулаком по лицу. Когда она потеряла равновесие и упала на кровать, он схватил нож и нанес ей многочисленные удары.

После совершенного мужчина скрылся. Оперативники установили его местонахождение и задержали.

Сейчас досудебное расследование было завершено, обвинительный акт был направлен в суд. Мужчине инкриминируют умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Напомним, в сентябре в Киеве мужчина взорвал гранату из-за невозвращенного долга. В результате взрыва оба участника конфликта получили ранения. Также пострадали трое местных жителей, сидевших рядом на скамейке.