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03 ноября 2026, 17:45

$21 тысяча за выезд в Румынию или Венгрию: в Киеве будут судить адвоката

03 ноября 2026, 17:45
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Фото: полиция Киева
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В Киеве будут судить адвоката, обвиняемого в организации незаконной переправки военнообязанной через государственную границу. За свои услуги мужчина требовал 21 тысячу долларов и предлагал оплату исключительно криптовалютой.

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

По данным следствия, обвиняемый предложил киевлянину призывного возраста схему незаконного выезда из Украины. Мужчину должны были забрать в Киеве и доставить в один из приграничных городов. Там его должны были ждать сообщники, которые должны были сопровождать его в Румынию или Венгрию.

Чтобы избежать лишнего внимания, фигурант советовал потенциальному клиенту не брать с собой личные вещи, ограничиться документами и деньгами, а мобильный телефон на время поездки выключить.

Стоимость такой услуги составила 21 тысячу долларов. При этом мужчина соглашался принимать оплату только в криптовалюте.

Противоправную деятельность разоблачили следователи Святошинского управления полиции совместно с оперативниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Досудебное расследование было завершено, обвинительный акт был направлен в суд. Мужчине инкриминируют содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам и по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, в апреле в Киеве разоблачили схему легализации иностранцев , которую организовал 33-летний мужчина. Участники группы помогали иностранцам въезжать в Украину и получать виды на жительство на основе фальшивых документов.

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Киев адвокат Румыния Венгрия выезд за границу
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