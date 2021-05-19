В СБУ прокомментировали скандал с российским паспортом у нардепа Аксенова

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В Службе безопасности сообщили, что не имеют документально подтвержденных данных о наличии российского паспорта у народного депутата Андрея Аксенова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Документально подтвержденных данных о наличии у гражданина Украины Аксенова Андрея паспорта гражданина РФ Служба безопасности Украины не имеет", – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что нардепу не сообщали о подозрении в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), в котором, в том числе расследуются обстоятельства организации и проведения 11 мая 2014 года на территории Добропольского района Донецкой области незаконного референдума.

"Не сообщали о подозрении, но осуществляют досудебное расследование", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, 28 марта Андрей Аксенов победил на довыборах в Раду.

19 мая он принес присягу в парламенте. После его выступления заместитель председателя Рады Елена Кондратюк сообщила, что парламент будет инициировать обращение в СБУ по поводу российского гражданства Аксенова.