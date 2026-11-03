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03 ноября 2026, 18:15

"Украина на грани исчезновения", "моя нация деградирует": Юлии Мендель объявили подозрение в госизмене

03 ноября 2026, 18:15
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора заочно сообщили о подозрении бывшей пресс-секретари президента Украины Юлии Мендель. Ей инкриминируют государственную измену в условиях военного положения и оправдания вооруженной агрессии России против Украины

Об этом сообщили СБУ и Офис Генерального прокурора , передает RegioNews .

По данным следствия, Мендель использовала свою публичность и опыт в сфере государственных коммуникаций для распространения информационных нарративов, выгодных России. Следователи считают, что ее публичные заявления и сообщения в социальных сетях были направлены на дискредитацию Украины на международной арене и ослабление поддержки нашего государства.

В частности, к материалам дела приобщили высказывание бывшего пресс-секретаря в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем она заявляла: "Я верю, что Украина на грани исчезновения" и "Видите ли, моя нация деградирует".

Также Мендель утверждала, что в Украине якобы нет демократии и свободы слова, а страна "полная запретов". Ситуацию в государстве она сравнивала с Советским Союзом.

Кроме того, по данным следствия, на своей странице в Facebook она распространяла утверждение о якобы извлечении выгоды от продолжения войны, политическом патронате, пропаганде и преследовании инакомыслящих.

В прокуратуре отмечают, что эти и другие заявления активно использовали российские государственные и провластные СМИ в своих пропагандистских материалах.

В рамках расследования были проведены судебные экспертизы. По их выводам, в высказываниях Мендель обнаружили признаки деструктивного информационно-психологического влияния, направленного на нанесение вреда государственной и информационной безопасности Украины.

По версии следствия, распространение таких сообщений должно было сформировать среди международной аудитории представление об Украине как государстве, которое не заслуживает дальнейшей поддержки, а внутри страны — усилить уныние и деморализовать общество.

Действия бывшей пресс-секретари квалифицировали по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство в условиях военного положения), а также ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников).

Поскольку Мендель находится вне Украины, подозрение ей объявили заочно. Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Скандальные заявления Мендель о Зеленском

В мае 2026 года в интервью Такеру Карлсону Мендель заявила, что слышала от людей, которые якобы видели Зеленского в клубах при употреблении наркотиков. По ее словам, речь шла о кокаине. В то же время Мендель подчеркнула, что сама лично этого не видела.

Также она рассказала, что во время работы пресс-секретарем Зеленский якобы мог заходить в ванную перед интервью, а возвращался оттуда "другим человеком" - бодрым и энергичным.

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