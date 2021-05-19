СБУ начала изучать видеообращение скандального экс-судьи Чауса

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Служба безопасности Украины в рамках открытого уголовного дела начала изучать видеообращение, которое обнародовал бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Артема Дегтяренко, передает RegioNews.

Мы открыли уголовное производство и изучаем и анализируем все материалы, которые могут выступить элементами доказательной базы", - сказал он.

В спецслужбе утверждают, что обнародуют выводы, когда работа будет завершена. Также изучаются новые видеозаписи, которые появились в Telegram-канале экс-судьи.

Более подробную информацию СБУ пока не разглашает.

Напомним, 3 апреля сообщалось, что группа неизвестных похитила бывшего судью Чауса в центре Кишинева. Молдавские СМИ и правоохранители заявляли, что его вывезли в Украину.

Позже стало известно, что СБУ возбудила дело по факту исчезновения скандального экс-судьи Чауса.

17 мая бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили в центре столицы Молдовы, записал видео, в котором утверждает, что никакого похищения не было.