В Херсонской области пройдут масштабные антитеррористические учения СБУ
20 мая Служба безопасности Украины проведет плановые антитеррористические учения на территории Херсонской области
Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Херсонской области, передает RegioNews.
Известно, что учения будут проводить в условиях, максимально приближенных к реальным в таких городах, как Новая Каховка и Таврийск, а также на территории Каховского и Скадовского районов.
Служба безопасности Украины просит жителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам, воздержаться от пребывания в указанных районах и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении.
В СБУ предупредили, что во время учений возможно временное ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов, будут проводиться проверки документов, досмотр личных вещей и автомобилей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области проведут масштабные антитеррористические учения.