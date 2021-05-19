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19 мая 2021, 17:57 10

В Херсонской области пройдут масштабные антитеррористические учения СБУ

19 мая 2021, 17:57 10
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Фото: Facebook
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20 мая Служба безопасности Украины проведет плановые антитеррористические учения на территории Херсонской области

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Херсонской области, передает RegioNews.

Известно, что учения будут проводить в условиях, максимально приближенных к реальным в таких городах, как Новая Каховка и Таврийск, а также на территории Каховского и Скадовского районов.

Служба безопасности Украины просит жителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам, воздержаться от пребывания в указанных районах и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении.

В СБУ предупредили, что во время учений возможно временное ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов, будут проводиться проверки документов, досмотр личных вещей и автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области проведут масштабные антитеррористические учения.

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