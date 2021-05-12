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12 мая 2021, 16:43 36

Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора

12 мая 2021, 16:43 36
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Нардеп от ОПЗЖ утверждает, что готов к аресту
Нардеп от ОПЗЖ утверждает, что готов к аресту
Фото: censor.net
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, в доме и офисе которого вчера прошли обыски, прибыл на допрос в Офис Генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, передает RegioNews.

Во время общения с журналистами он заявил, что будет ознакамливаться с подозрением, которое подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Когда вчера проходили обыски, почему я появился сегодня, меня не было в Киеве. Мы с женой находились за пределами Киева, поехали в соседнюю область. Когда узнали во второй половине дня, что проходят обыски, мы утром сегодня выехали и вернулись назад", - заявил Медведчук.

Он утверждает, что не знает "ни о каком месторождении", и никакого отношения к нему не имеет. Также нардеп от ОПЗЖ говорит, что готов к аресту.

Я не могу комментировать по месторождениям и передаче информации... Подозрение не читал, мне его не вручали. Пока не могу говорить. Расцениваю все это как политические репрессии", - сказал Медведчук.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

ОПЗЖ

 
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