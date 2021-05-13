Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест
Судья Печерского районного суда города Киева Вячеслав Пидпалый избрал для подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года.
Об этом стало известно из трансляции заседания, передает RegioNews.
Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили избрать меру пресечения Медведчуку в виде ареста с альтернативой залога.
Медведчук должен сдать на хранение заграничный паспорт и другие документы для выезда за границу, он будет носить электронный браслет.
Его обязали не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.
Также Медведчук заявил, что будет подавать апелляцию на решение Печерского суда.
Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.
Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.
12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.
Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.