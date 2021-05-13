Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест

Председателю политсовета партии ОПЗЖ избрали меру пресечения

Председателю политсовета партии ОПЗЖ избрали меру пресечения

Фото: из открытых источников

Судья Печерского районного суда города Киева Вячеслав Пидпалый избрал для подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

Об этом стало известно из трансляции заседания, передает RegioNews.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили избрать меру пресечения Медведчуку в виде ареста с альтернативой залога.

Медведчук должен сдать на хранение заграничный паспорт и другие документы для выезда за границу, он будет носить электронный браслет.

Его обязали не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.

Также Медведчук заявил, что будет подавать апелляцию на решение Печерского суда.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.