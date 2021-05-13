15:58  13 мая
В Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca
19:43  13 мая
В Украине отменят карантин после после вакцинации 70% населения - Степанов
18:08  13 мая
Война на Донбассе: боевики семь раз открывали огонь, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
13 мая 2021, 21:01 74

Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест

13 мая 2021, 21:01 74
Читайте також українською мовою
Председателю политсовета партии ОПЗЖ избрали меру пресечения
Председателю политсовета партии ОПЗЖ избрали меру пресечения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Судья Печерского районного суда города Киева Вячеслав Пидпалый избрал для подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

Об этом стало известно из трансляции заседания, передает RegioNews.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили избрать меру пресечения Медведчуку в виде ареста с альтернативой залога.

Медведчук должен сдать на хранение заграничный паспорт и другие документы для выезда за границу, он будет носить электронный браслет.

Его обязали не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.

Также Медведчук заявил, что будет подавать апелляцию на решение Печерского суда.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

суд ОПЗЖ Печерский суд Виктор Медведчук государственная измена домашний арест

Тупицкий прокомментировал обыски ГБР в его доме
13 мая 2021, 18:44
На Львовщине суд наказал директора лицея из-за травли учеников
13 мая 2021, 17:27
Под судом, где рассматривают дело Медведчука, произошла стычка
13 мая 2021, 17:24
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua