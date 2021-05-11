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11 мая 2021, 16:04 36

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак

11 мая 2021, 16:04 36
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Также их подозревают в покушении на разграбление нацресурсов украинского Крыма
Фото из открытых источников
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Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение двум народным депутатам от ОПЗЖ. Скорее всего, речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на уведомлениях о подозрении двум народным депутатам украинского Парламента – М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме, - говорится в сообщении.

Генпрокурор добавила, что по результатам изучения собранных материалов дела, "пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим "парламентариям" о подозрении". Она считает, что следствие и прокуроры на сегодня "получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых".

Итак, народные депутаты М И К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму, - сообщила Венедиктова.

Она добавила, что по результатам обысков, местонахождение нардепа М. не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установлению и вручения ему ходатайство о содержании под стражей.

Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам...

Posted by Irina Venediktova on Tuesday, May 11, 2021

Как сообщалось, СБУ проводит обыски в доме Медведчука. Правоохранители деталей обыска пока не предоставили.

подозрение генпрокурор Ирина Венедиктова госизмена Виктор Медведчук

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