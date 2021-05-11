Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение двум народным депутатам от ОПЗЖ. Скорее всего, речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на уведомлениях о подозрении двум народным депутатам украинского Парламента – М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме, - говорится в сообщении.
Генпрокурор добавила, что по результатам изучения собранных материалов дела, "пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим "парламентариям" о подозрении". Она считает, что следствие и прокуроры на сегодня "получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых".
Итак, народные депутаты М И К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму, - сообщила Венедиктова.
Она добавила, что по результатам обысков, местонахождение нардепа М. не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установлению и вручения ему ходатайство о содержании под стражей.
Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам...Posted by Irina Venediktova on Tuesday, May 11, 2021
Как сообщалось, СБУ проводит обыски в доме Медведчука. Правоохранители деталей обыска пока не предоставили.