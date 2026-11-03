Таксист из Краматорска передавал оккупантам данные об ВСУ и результатах ударов: его осудили

Фото: Донецкая областная прокуратура

Жителя Краматорска Донецкой области приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену. Мужчина собирал и передавал российской спецслужбе информацию о местах дислокации украинских военных, техники и огневых позиций ВСУ

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, в апреле 2026 года мужчина начал общаться в Telegram со знакомым - бывшим работником оккупационной администрации, который по заданию ФСБ искал агентов на подконтрольной Украине территории.

Имея пророссийские взгляды, житель Краматорска согласился передавать ему разведывательную информацию.

Подрабатывая таксистом, он обнаруживал местонахождение личного состава и военной техники ВСУ в Краматорске. Также посылал координаты огневых позиций украинских защитников и сообщал о времени их работы.

Кроме того, информатор передавал россиянам сведения о результатах попаданий и наличии раненых среди украинских военных. В переписке он поддерживал вооруженную агрессию России против Украины и пренебрежительно высказывался об украинских защитниках.

Отдельной задачей мужчины была слежка за офицером СБУ. Накануне куратор прислал ему фотографию сотрудника и адрес, по которому должен был находиться.

Весной 2026 года противоправную деятельность мужчину прекратили. На время судебного разбирательства он находился под стражей.

Суд признал его виновным в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, которые за деньги поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.