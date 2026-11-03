В Киеве из-за повреждения энергетики перебои с водоснабжением и электротранспортом
В Киеве и Киевской области 3 ноября из-за повреждений объектов регионального энергоузла в результате российских атак ввели экстренные отключения электроэнергии
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .
В столице возникли перебои с водоснабжением и движением общественного электротранспорта.
По его словам, причиной ограничений стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак.
Напомним, что россияне атаковали село Хотов Обуховского района Киевской области. В результате попадания вражеского беспилотника в частный дом погиб 14-летний ребенок.
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
На Днепропетровщине будут судить мужчину, который во время ссоры убил сожительницу
03 ноября 2026, 17:20В Киевской области разоблачили схему с "билетами за границу" для мужчин
03 ноября 2026, 17:15Таксист из Краматорска передавал оккупантам данные об ВСУ и результатах ударов: его осудили
03 ноября 2026, 16:59Россияне ударили по жилой застройке Ясногорки: пятеро раненых, одна погибшая
03 ноября 2026, 16:20Трое 16-летних девушек погибли в ДТП в Бродах: дело пьяного водителя передали в суд
03 ноября 2026, 15:59В Ровенской области столкнулись Infiniti и трактор: четверо травмированных
03 ноября 2026, 15:48Россия атаковала аграрное предприятие в Житомирской области: 4 человека пострадали
03 ноября 2026, 15:27В Днепропетровской области военный продавал откуп от тюрьмы за СОЧ
03 ноября 2026, 14:55Российский дрон попал в дом на Киевщине: погиб 14-летний ребенок
03 ноября 2026, 14:38
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все блоги »