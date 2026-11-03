В Киеве из-за повреждения энергетики перебои с водоснабжением и электротранспортом

Фото иллюстративное

В Киеве и Киевской области 3 ноября из-за повреждений объектов регионального энергоузла в результате российских атак ввели экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

В столице возникли перебои с водоснабжением и движением общественного электротранспорта.

По его словам, причиной ограничений стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак.

Напомним, что россияне атаковали село Хотов Обуховского района Киевской области. В результате попадания вражеского беспилотника в частный дом погиб 14-летний ребенок.