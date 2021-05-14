Суд отказал Сергею Стерненко в отмене домашнего ареста

Руслан Демчук также остаётся под домашним арестом

Руслан Демчук также остаётся под домашним арестом

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Одесский апелляционный суд, где слушалось дело Сергея Стерненко о похищении человека, отказал в требовании отменить ему домашний арест.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал STERNENKO.

Суд отказал мне и Руслану Демчуку в смене меры пресечения. Нас оставили под круглосуточным домашним арестом. Также суд отказал мне в возможности отбывать арест в Киеве, - написал Сергей Стерненко.

Адвокаты требовали освобождения Стерненко на поруки нардепа Романа Лозинского от "Голоса" или хотя бы перенеса отбывения домашнего ареста из Одессы в Киев, ведь в столице проживает большая часть адвокатов националиста.

В итоге суд отказал во всех требованиях.

Как сообщалось, 23 апреля рассмотрение дела Стерненко перенесли на середину мая из-за новых доказательств. Одесскому активисту отказали в отводе судей.

Напомним, ранее Одесский апелляционный суд отпустил из-под стражи Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест.

30 марта дело Стерненко передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда. Уже определен состав коллегии судей.

23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.