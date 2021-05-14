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14 мая 2021, 16:37 868

В Одессе возле школы произошла стрельба

14 мая 2021, 16:37 868
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Во время стрельбы никто не пострадал
Во время стрельбы никто не пострадал
Фото: УСИ
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В Одессе возле школы № 32, на улице Космонавтов, произошла стрельба. На место происшествия приехали полицейские и задержали владельца оружия.

Как пишет RegioNews, об этом сообщило издание УСИ со ссылкой на источники в полиции.

Во время стрельбы никто не пострадал. Правоохранители устанавливают детали происшествия.

Сообщается, что полицейские обследовали территорию и возле 32-й школы и нашли причастных к стрельбе. Во время проверки у одного из трех мужчин нашли предмет, похожий на пистолет.

Напомним, недавно в Одессе из-за пассажира подрались таксисты.

Также сообщалось, что в Одессе горел Государственный архив.

Украина Одесса стрельба школа полиция

 
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