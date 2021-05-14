В Одессе с рельсов сошли два трамвая с пассажирами
В Одессе произошли два аналогичных ДТП: с рельсов сошли два трамвая, а один из них даже врезался в опору контактной сети, надломив и наклонив бетонный столб.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба КП "Одесгорэлектротранс".
На улице Леонтовича вследствие наезда на посторонний предмет произошел сход второй тележки вагона трамвайного маршрута №28. В результате ДТП было повреждено сопротивления электросетей. Пострадавших нет. Движение маршрута временно приостановлено", - говорится в сообщении.
Также с рельсов сошел вагон трамвайного маршрута № 5, который доставлял пассажиров в направлении курортной Аркадии. Отмечается, что на Французском бульваре у вагона "полетел" передняя тележка.
Напомним, 13 мая в помещении Государственного архива В Одессе на улице Пироговская, 29 произошел пожар.