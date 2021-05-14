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14 мая 2021, 08:36 7

В Офисе генпрокурора объяснили, инкриминируют ли Медведчуку финансирование терроризма

14 мая 2021, 08:36 7
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По данным следствия, сейчас действия нардепа квалифицируют как разграбление национальных ценностей
По данным следствия, сейчас действия нардепа квалифицируют как разграбление национальных ценностей
Фото: из открытых источников
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В Офисе генпрокурора заявили, что рассматривают вопрос о возможном финансировании терроризма народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. 

Как передает RegioNews, об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказал первый заместитель генерального прокурора Роман Говда.

Так, по словам прокурора, фигуранту дела пока не инкриминируют финансирование терроризма, поскольку оккупанты в Крыму и РФ не признаны террористическими организациями. В то же время такими организациями признаны только "ЛНР" и "ДНР".

Содействие именно этим террористическим организациям мы можем квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса, как содействие или финансирование террористических организаций", - пояснил Говда.

Прокурор отметил, что сейчас Крым имеет правовой статус временно оккупированной территории, что зафиксировано в соответствующих резолюциях ООН.

"Именно поэтому мы квалифицируем это, как разграбление национальных ценностей на территории оккупированной Российской Федерацией. Такие правовые квалификации, как содействие финансированию терроризма существуют и они расследуются в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. В настоящее время они в стадии досудебного расследования. Поэтому определенных обстоятельств разглашать не буду", - сказал Говда.

Напомним, генеральный прокурор Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Виктор Медведчук ОПЗЖ Офис генпрокурора суд террористы Крым

 
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