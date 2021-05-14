В Офисе генпрокурора объяснили, инкриминируют ли Медведчуку финансирование терроризма

По данным следствия, сейчас действия нардепа квалифицируют как разграбление национальных ценностей

По данным следствия, сейчас действия нардепа квалифицируют как разграбление национальных ценностей

Фото: из открытых источников

В Офисе генпрокурора заявили, что рассматривают вопрос о возможном финансировании терроризма народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Как передает RegioNews, об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказал первый заместитель генерального прокурора Роман Говда.

Так, по словам прокурора, фигуранту дела пока не инкриминируют финансирование терроризма, поскольку оккупанты в Крыму и РФ не признаны террористическими организациями. В то же время такими организациями признаны только "ЛНР" и "ДНР".

Содействие именно этим террористическим организациям мы можем квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса, как содействие или финансирование террористических организаций", - пояснил Говда.

Прокурор отметил, что сейчас Крым имеет правовой статус временно оккупированной территории, что зафиксировано в соответствующих резолюциях ООН.

"Именно поэтому мы квалифицируем это, как разграбление национальных ценностей на территории оккупированной Российской Федерацией. Такие правовые квалификации, как содействие финансированию терроризма существуют и они расследуются в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. В настоящее время они в стадии досудебного расследования. Поэтому определенных обстоятельств разглашать не буду", - сказал Говда.

Напомним, генеральный прокурор Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.