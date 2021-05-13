В Украине отменят карантин после после вакцинации 70% населения - Степанов

По мнению министра, всех граждан Украины вакцинировать не получится

По мнению министра, всех граждан Украины вакцинировать не получится

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Об этом в эфире канала "НАШ" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, скорее всего, будут отменены карантинные ограничения после вакцинации 70% украинцев.

Достичь 100% уничтожения вируса, наверное, невозможно. 100% вакцинации будет достичь невозможно. Мы очень надеемся, что мы убедим граждан, чтобы это было 70%. Понятно, что совсем другие режимы будут достигнуты. Карантинные режимы, наверное, будут отменены", - заявил Степанов.

Напомним, ранее в Минздраве анонсировали поставки новой партии COVID-вакцины Pfizer.