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13 мая 2021, 19:43 4

В Украине отменят карантин после после вакцинации 70% населения - Степанов

13 мая 2021, 19:43 4
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По мнению министра, всех граждан Украины вакцинировать не получится
По мнению министра, всех граждан Украины вакцинировать не получится
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения ожидает, что удастся вакцинировать по крайней мере 70% взрослого населения Украины.

Об этом в эфире канала "НАШ" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, скорее всего, будут отменены карантинные ограничения после вакцинации 70% украинцев.

Достичь 100% уничтожения вируса, наверное, невозможно. 100% вакцинации будет достичь невозможно. Мы очень надеемся, что мы убедим граждан, чтобы это было 70%. Понятно, что совсем другие режимы будут достигнуты. Карантинные режимы, наверное, будут отменены", - заявил Степанов.

Напомним, ранее в Минздраве анонсировали поставки новой партии COVID-вакцины Pfizer.

коронавирус карантин заявление Минздрав Максим Степанов вакцинация

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