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13 мая 2021, 18:44 32

Тупицкий прокомментировал обыски ГБР в его доме

13 мая 2021, 18:44 32
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Во время обысков у него из дома ничего не изъяли
Во время обысков у него из дома ничего не изъяли
Фото из открытых источников
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Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий прокомментировал обыски, которые провело Государственное бюро расследований у него дома утром 13 мая.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Liga.net.

По его словам, во время обысков у него из дома ничего не изъяли.

"Обыски проводились не с целью расследования, а с другой целью. Поэтому в результате ничего, что интересовало следователей, найдено не было", - сообщил он.

Тупицкий отметил, что обыск проходил по месту жительства, в автомобиле жены и на даче у тещи.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в доме Александра Тупицкого состоялся обыск. Правоохранители обыскивали дом в присутствии Тупицкого, его жены, двоих детей и адвоката.

суд обыски ГБР Конституционный суд Александр Тупицкий

 
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