Тупицкий прокомментировал обыски ГБР в его доме

Во время обысков у него из дома ничего не изъяли

Во время обысков у него из дома ничего не изъяли

Фото из открытых источников

Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий прокомментировал обыски, которые провело Государственное бюро расследований у него дома утром 13 мая.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Liga.net. По его словам, во время обысков у него из дома ничего не изъяли. "Обыски проводились не с целью расследования, а с другой целью. Поэтому в результате ничего, что интересовало следователей, найдено не было", - сообщил он. Тупицкий отметил, что обыск проходил по месту жительства, в автомобиле жены и на даче у тещи. Напомним, сегодня утром стало известно, что в доме Александра Тупицкого состоялся обыск. Правоохранители обыскивали дом в присутствии Тупицкого, его жены, двоих детей и адвоката.

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