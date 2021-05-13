Тупицкий прокомментировал обыски ГБР в его доме
Во время обысков у него из дома ничего не изъяли
Во время обысков у него из дома ничего не изъяли
Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий прокомментировал обыски, которые провело Государственное бюро расследований у него дома утром 13 мая.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Liga.net.
По его словам, во время обысков у него из дома ничего не изъяли.
"Обыски проводились не с целью расследования, а с другой целью. Поэтому в результате ничего, что интересовало следователей, найдено не было", - сообщил он.
Тупицкий отметил, что обыск проходил по месту жительства, в автомобиле жены и на даче у тещи.
Напомним, сегодня утром стало известно, что в доме Александра Тупицкого состоялся обыск. Правоохранители обыскивали дом в присутствии Тупицкого, его жены, двоих детей и адвоката.
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