Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения России в Украину

Он считает, что Россия не пойдет на такой шаг, ведь это может вылиться в мировую войну

Он считает, что Россия не пойдет на такой шаг, ведь это может вылиться в мировую войну

Офис президента

Президент Владимир Зеленский сказал, есть ли риск полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", пишет RegioNews. По словам главы государства, Россия не пойдет на такой шаг, потому что это может вылиться в мировую войну. "Здесь никто ничего не может гарантировать, потому что вы знаете, что в 2014 году никто совсем не ожидал со стороны России таких шагов. Поэтому гарантировать никто ничего не может. Но то, что мы видим, что вероятная эскалация уменьшилась за последний месяц, – это точно. Ну как будет дальше – будем верить, что войны точно не будет. Полномасштабной, я имею в виду", - сообщил он. Зеленский подчеркнул, что Украину поддерживают Европа и Соединенные Штаты, и в случае наступления России "это может быть мировая война, это очень опасно, такие вещи приводят к большим потерям". Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к украинцам относительно эскалации российского конфликта предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война”.

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