"Контрабандист", против которого ввели санкции и лишили гражданства, подал в суд на Зеленского

Третьими лицами по делу указаны СБУ и СНБО

Третьими лицами по делу указаны СБУ и СНБО

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Предприниматель Александр Еримичук просит суд отменить санкции, под которые он попал из-за возможной причастности к контрабанде.

Об этом свидетельствует расписание судебных заседаний Кассационного админсуда в составе Верховного суда, передает RegioNews.

Еримичук обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который имеет полномочия пересматривать указы президента.

Ответчиком указан Владимир Зеленский. Третьими лицами - Совет нацбезопасности и обороны и Служба безопасности Украины.

Еримичук просит признать противоправным и отменить указ президента №140/2021, выданный 3 апреля 2021 года.

Этим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении лиц, которых назвали "топ-десяткой украинской контрабанды".

ВС назначил состав суда, который будет слушать дело, пока в нем еще нет решений.

Александр Еримичук значится руководителем нескольких предприятий в Черновцах, занимающихся или занимавшихся ранее строительством и торговлей.

Как сообщалось ранее, еще один лишенный гражданства - Альперин - судится за отобранный Зеленским паспорт. Он подал иск против Государственной миграционной службы.

20 апреля стало известно, что, по информации СМИ, Президент прекратил гражданство трех известных контрабандистов. Двое из них под санкциями СНБО.

Напомним, 2 апреля, стали известны имена топ - 10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции. Также санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.