КСУ проверит конституционность отмены мажоритарной системы в Украине

Суд проверит, соответствуют ли основному закону изменения, которые внесли в Избирательный Кодекс в июле прошлого года

Суд проверит, соответствуют ли основному закону изменения, которые внесли в Избирательный Кодекс в июле прошлого года

Фото: из открытых источников

Конституционный суд Украины (КСУ) уже в конце мая начнет рассмотрение дела о конституционности отмены мажоритарной избирательной системы.

Об этом в Telegram сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря, передает RegioNews.

20 мая Конституционный суд начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции статей 133-191, подпункта 2 пункта 2 раздела ХХХХІІ "Заключительные и переходные положения" Избирательного кодекса (относительно конституционности отмены мажоритарной избирательной системы на выборах народных депутатов)", - рассказала она.

Парлментарий отметила, что впервые с начала конституционного кризиса дело будут рассматривать в форме устного производства, то есть с заслушиванием субъектов права на конституционное представление, представителей Верховной Рады и президента в КСУ, а также привлеченных участников.

Напомним, в конце июля 2020 года Верховная Рада внесла изменения в избирательное законодательство, выборы теперь будут проходить по пропорциональной системе. 12 февраля в Конституционном суде оспорили пропорциональную систему выборов в Украине.