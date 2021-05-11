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11 мая 2021, 17:55 8

Зеленский назначил председателя Деснянской РГА города Киева

11 мая 2021, 17:55 8
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Глава государства осуществил ряд кадровых назначений
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателя Деснянской районной государственной администрации города Киева и уволил четырех глав РГА в Херсонской обалсти.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства, передает RegioNews.

В частности, Зеленский назначил Дмитрия Ратникова главой Деснянской районной государственной администрации.

Также он уволил соответствии с Законом Украины "О местных государственных администрациях":

  • Андрея Неделька с должности главы Белозерской РГА Херсонской области;
  • Евгения Холодаря - с должности председателя Великолепетиской райгосадминистрации Херсонской области;
  • Евгения Ларченко - с должности председателя Верхнерогачицкой РГА Херсонской области;
  • Владимира Галицкого - с должности главы Чаплынской районной государственной администрации Херсонской области.

Напомним, президент назначил глав РГА в Херсонской и Хмельницкой областях.

Владимир Зеленский РГА назначение увольнение кадры

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