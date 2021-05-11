Зеленский назначил председателя Деснянской РГА города Киева
Глава государства осуществил ряд кадровых назначений
Глава государства осуществил ряд кадровых назначений
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателя Деснянской районной государственной администрации города Киева и уволил четырех глав РГА в Херсонской обалсти.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства, передает RegioNews.
В частности, Зеленский назначил Дмитрия Ратникова главой Деснянской районной государственной администрации.
Также он уволил соответствии с Законом Украины "О местных государственных администрациях":
- Андрея Неделька с должности главы Белозерской РГА Херсонской области;
- Евгения Холодаря - с должности председателя Великолепетиской райгосадминистрации Херсонской области;
- Евгения Ларченко - с должности председателя Верхнерогачицкой РГА Херсонской области;
- Владимира Галицкого - с должности главы Чаплынской районной государственной администрации Херсонской области.
Напомним, президент назначил глав РГА в Херсонской и Хмельницкой областях.
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